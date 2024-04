Schlein, Meloni chieda ad al Sisi indirizzi imputati Regeni

agenzia

Quando va in Egitto chieda questo al presidente

ROMA, 20 MAR – “Quando va in Egitto pretenda da al Sisi gli indirizzi dei 4 imputati” del processo Regeni” che era “un ricercatore italiano, un ricercatore europeo, questo dovrebbe chiedere ad al Sisi”. Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein parlando in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.

