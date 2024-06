Schlein, Meloni consapevole delle fascisterie in FdI

agenzia

Signorelli? La sospensione non è sufficiente

ROMA, 13 GIU – Meloni è consapevole delle fascisterie che ci sono nel suo partito? “Certo che lo è, altrimenti sarebbe la leader più distratta della storia. C’è un presidente del Senato col busto in casa di Mussolini e un sottosegretario che cita Mussolini. Meloni avrebbe dovuto prendersi il tempo di dichiararsi antifascista”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a Piazza Pulita su La 7. Signorelli? “La destra si può sverniciare ma non può nascondere l’antisemitismo e il razzismo, la sospensione non è sufficiente”.

