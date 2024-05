Schlein, Meloni regina dell’austerità, gravi i tagli ai Comuni

agenzia

'Insensato scegliere chi sta spendendo più risorse del Pnrr'

SIENA, 26 MAG – “Giorgia Meloni si conferma regina dell’austerità, sono molto gravi i tagli che il governo sta facendo ai Comuni: 250 milioni”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa elettorale a Siena, prima tappa di un tour oggi in Toscana. “Soprattutto – aggiunge – è grave la scelta del tutto insensata di tagliare maggiormente quei Comuni che stanno più spendendo risorse del Pnrr”, perchè “con il Pnrr si possono costruire i muri degli asilo nido ma con i tagli di Giorgia Meloni non ci saranno le risorse per gli educatori e per le educatrici. Siamo estremamente preoccupati e ci stringiamo ai sindaci che stanno denunciando questi pericolosi tagli”, ha concluso la segretaria del Pd.

