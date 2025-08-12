Schlein, Meloni risponda a italiani che non fanno vacanze

agenzia

"Da lei nulla su salario minimo o bollette"

ROMA, 12 AGO – “Il sindacato dei balneari ha parlato di un calo di presenze del 15%, Altroconsumo ha analizzato un aumento dei costi del 34%. Giorgia Meloni invece che rispondere a me dovrebbe rispondere a quelle famiglie italiane che hanno i salari troppo bassi per andare in vacanza, mentre il suo governo blocca l’adozione di un salario minimo e non fa nulla per contrastare le bollette più care d’Europa”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, in risposta al post della premier Giorgia Meloni che la accusava, assieme a “certa opposizione”, di dire falsità sui dati del turismo.

