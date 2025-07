Schlein, Meloni torni alle Camere a chiarire la vicenda Almasri

agenzia

Poteva trattenerlo ma l'ha riportato a casa su un volo di Stato

ROMA, 09 LUG – “La Libia ha emesso un ordine formale di comparizione nei confronti del criminale Osama Najim Almasri, su cui pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. “Proprio nel giorno in cui si scopre che il governo di Giorgia Meloni, che poteva trattenerlo ma invece l’ha liberato e riaccompagnato comodamente a casa con un volo di Stato, avrebbe mentito in Parlamento perché il Governo sarebbe stato informato poco dopo l’arresto e avrebbe anche chiesto cautela e segretezza, diversamente da quanto affermato da Nordio in aula. Mentire in Parlamento significa mentire al Paese e mentire al Paese è una pratica che una democrazia non può mettere in atto senza che ci siano delle conseguenze. A questo punto ci aspettiamo che Giorgia Meloni torni alle Camere a chiarire una vicenda che sta fortemente danneggiando la credibilità e la dignità dell’Italia”.

