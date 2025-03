Schlein, Meloni vuol ancora consegnare sicurezza a Musk?

agenzia

Governo cambi subito rotta. Non si faccia dettare la linea

ROMA, 09 MAR – “Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla” Elon Musk sta dimostrando che l’unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l’ennesima offensiva. Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul DL Spazio non si faccia dettare la linea da Musk. Senza una rete satellitare europea efficiente e competitiva la difesa europea non potrà mai esistere”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA