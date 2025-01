Schlein, Meloni zitta su Santanchè, fortissima a nascondino

agenzia

Stiamo ancora aspettando che la faccia dimettere

ROMA, 22 GEN – “Meloni continua a nascondersi, stiamo ancora aspettando che faccia dimettere Daniela Santanché, non ha avuto il coraggio dopo sei giorni di manifestarle l’opportunità che si dimetta, e nemmeno di difenderla. In conferenza stampa aveva risposto ‘vediamo quando arriverà il rinvio a giudizio’, sono passati sei giorni. E’ fortissima a nascondino”. “Pare che voglia mandare qualcun altro a riferire su Almasri, smetta di nascondersi dietro i suoi ministri”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in Transatlantico.

