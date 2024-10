Schlein, necessaria legge nazionale per consumo del suolo

agenzia

'Fare salto di qualità su prevenzione dissesto idrogeologico'

ROMA, 21 OTT – “E’ chiaro che bisogna fare un salto di qualità sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e che bisogna fare in una Regione come questa una legge per il consumo di suolo. Una legge che noi vorremmo anche a livello nazionale”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ad Agorà Rai Tre, a proposito delle alluvioni in Emilia Romagna.

