Schlein, ‘non lasciare internazionalismo all’ultradestra’

agenzia

Leader Pd in Olanda:'Ppe rincorre estremisti, noi con i diritti'

BRUXELLES, 21 GIU – “Al Parlamento europeo vediamo purtroppo che i popolari continuano a rincorrere l’estrema destra e noi non siamo disposti ad accettarlo. Non possiamo lasciare l’internazionalismo ai nazionalisti di estrema destra. Abbiamo bisogno di momenti come questo per mostrare che esiste una visione comune, fondata su valori e battaglie condivise: dalla giustizia sociale all’accesso alla sanità pubblica, all’istruzione, al diritto alla casa, insieme alla lotta per salari equi e un lavoro dignitoso”. Lo ha detto all’ANSA la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del congresso della coalizione laburisti-verdi a Nieuwegein, in Olanda.

