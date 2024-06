Schlein, oggi vergognoso scambio sulla pelle degli italiani

agenzia

Volevate lo scalpo del Sud per cinico baratto con la Lega

ROMA, 19 GIU – “Oggi si consuma il secondo atto di un vergognoso scambio fatto sulla pelle delle italiane e degli italiani. Ci avete tenuti qui tutta la notte, con quale urgenza? Lo abbiamo capito: quella di ottenere lo scalpo del sud” e per “un cinico baratto con la Lega. avete colpito la coesione del nostro paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein in dichiarazione di voto al ddl Autonomia. “Sancite – ha poi aggiunto – che esistono cittadine e cittadini di serie A e di serie B a seconda della Regione in cui nascono. Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il paese con questa autonomia differenziata fatta senza un euro”. Schlein ha puntato il dito contro FdI apostrofando il partito di Giorgia Meloni “Brandelli d’Italia o Fratelli di mezza Italia”.

