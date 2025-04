Schlein, Pd sarà con una delegazione al corteo M5s

agenzia

Se un alleato manifesta diamo ascolto al di là delle differenze

ROMA, 04 APR – “Domani il Partito Democratico parteciperà con una delegazione alla manifestazione promossa dal Movimento 5 Stelle. Le nostre posizioni non sono le stesse su tutto, ma condividiamo una forte critica alla corsa al riarmo dei 27 Stati europei e alle proposte di riarmo della Commissione e condividiamo invece la prospettiva verso una difesa comune europea, che non deve sottrarre risorse al sociale e alla coesione”. Lo dice la segretaria Dem Elly Schlein. “Ci sono distanze – aggiunge – su altri punti importanti come il sostegno all’Ucraina, ma pure convergenza sulla necessità che l’Unione europea lavori e negozi per la pace sia per l’Ucraina che per il Medio Oriente. Con il Movimento 5 stelle governiamo in molte regioni e città, e quando un nostro alleato va in piazza al netto delle nostre differenze noi diamo attenzione ed ascolto, perché siamo testardamente unitari”.

