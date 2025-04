Schlein, Pd sostiene i referendum e agevolerà la partecipazione

agenzia

Siamo pronti a dare il nostro contributo per la partecipazione

“Il Partito Democratico sosterrà i 5 referendum, è pronto a dare il suo contributo per agevolare la più ampia partecipazione al voto”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a immagine di un incontro, al Nazareno, con il segretario della Cgil Maurizio Landini per promuovere il referendum sul lavoro e cittadinanza. “Anzitutto bisogna informare le persone che l’8 e il 9 giugno si vota. Si vota per dei referendum che vogliono contrastare la precarietà, aumentare la sicurezza di chi lavora nel Paese. La Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, ma sul lavoro dignitoso, sul lavoro di qualità, sul lavoro non precario, non povero, sul lavoro più sicuro. Andremo a votare anche per affermare il diritto di cittadinanza, di tutte quelle persone a cui dopo tanto tempo in Italia è ancora negato. Quindi siamo felici di contribuire a questa sfida, di utilizzare tutte le nostre articolazioni territoriali per dare una mano a portare le persone a votare e a convincerle che c’è sempre un buon motivo per andare a partecipare. Questi referendum ci danno l’occasione di farlo, di dire la nostra, con un voto di cambiare e migliorare concretamente la qualità della vita delle persone. Invitiamo tutte e a tutti a votare, soprattutto in un momento in cui c’è chi punta a stravolgere l’ordine mondiale sostituendolo con la legge del più ricco e del più forte. Abbiamo l’occasione in Italia di una grande ondata di partecipazione che rimetta al centro la dignità delle persone, la dignità del lavoro e quindi siamo felici di contribuire anche noi a questo sforzo”.

