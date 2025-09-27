Schlein, prosegua dialogo tra Flotilla e Patriarcato Latino

agenzia

Nostri deputati sono scorta mediatica. Noi in contatto con tutti

ROMA, 27 SET – “Noi non siamo gli organizzatori, c’è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 paesi. Noi possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua quel dialogo anche con il Patriarcato Latino stesso e ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica”. Lo ha detto la segreteria del Pd Elly Schlein ai cronisti a margine di un evento dell’Arcigay, per i 40 anni dell’associazione. “Condividiamo le parole dell’appello di ieri del Presidente Mattarella – ha detto Schlein – che ha riconosciuto l’alto valore umanitario di questa missione. Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato Latino di Gerusalemme per la disponibilità ad una mediazione che assicurasse l’obiettivo di portare gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla. Ricordiamo che chi sta violando ogni norma del diritto internazionale umanitario è Netanyahu e che questi attivisti vanno protetti”. Alla domanda se il Pd sia in contatto col governo, Schlein ha risposto: “siamo in contatto naturalmente in questi giorni, siamo stati in contatto con tutti, con i nostri sulla Flotilla, siamo stati in contatto anche con il governo, con Zuppi, tutto quello che noi possiamo fare… come ho detto, non siamo noi a decidere perché non siamo noi organizzatori, quello che possiamo fare è invitare a proseguire il dialogo che è partito tra la Flotilla e il Patriarcato Latino”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA