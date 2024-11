Schlein, prosegue la mobilitazione Pd sulla sanità pubblica

agenzia

I dem negli ospedali da medici e infermieri contro i tagli

ROMA, 20 NOV – “Il Pd non resterà a guardare lo smantellamento della sanità pubblica, proseguiremo la mobilitazione sulla difesa della sanità pubblica, continueremo ad andare nei luoghi di cura a incontrare medici, infermieri, ooss che sono in difficoltà”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno. “Il Pd vuole concentrarsi, anche dopo queste due vittorie, su un tema che riguarda ciascuno di noi, la salute, che è la prima preoccupazione degli italiani, che è un pilastro della nostra Costituzione. E’ un diritto sotto attacco, il governo continua a tagliare risorse, anche se dicono il contrario, ma litigano con le calcolatrici: la spesa sanitaria sta scendendo a livelli di minimo storico dagli ultimi 15 anni, sotto il il 6% sul pil. Le liste di attesa si allungano, le condizioni del personale sanitario sono sempre più difficili. Il Pd è convinto che la salute non sia una merce”. “Non è una mobilitazione contro qualcuno o qualcosa, ma per una sanità migliore – ha aggiunto – Non basta insistere su più personale e più risorse se non si guarda come va migliorata la sanità, una riflessione che non parte dal governo della destra, c’erano problemi anche prima. La sanità del futuro è la sanità di prossimità. Questa campagna sulla sanità pubblica si intreccia a quella già avviata sulle aree interne. Avremo un focus speciale anche sulle aree interne. Saremo al loro fianco, andremo in quei luoghi della sanità pubblica, dove le persone vivono i problemi quotidiani. L’autonomia differenziata rischia di dare il colpo di grazia alla sanità pubblica. E avremo le regioni al nostro fianco”.

