Schlein, quella di von der Leyen non è la strada giusta

All'Ue serve la difesa comune, non il riarmo nazionale

ROMA, 04 MAR – “Quella presentata oggi da von der Leyen non è la strada che serve all’Europa. All’Unione europea serve la difesa comune, non il riarmo nazionale. Sono due cose molto diverse”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. “Il piano von der Leyen, a partire dal titolo, punta sul riarmo e non emerge un indirizzo politico chiaro verso la difesa comune. Indica una serie di strumenti che agevolerebbero la spesa nazionale ma senza porre condizioni sui progetti comuni, sull’interoperabilità dei sistemi”.

