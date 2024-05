Schlein, rabbia e vergogna per questo governo sui diritti

agenzia

Fa campagna elettorale sulla pelle delle persone discriminate

ROMA, 17 MAG – “Che rabbia e che vergogna questo governo che decide di non firmare una dichiarazione per le politiche europee a favore delle persone lgbtq+. Non è accettabile”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. “Questo governo, che pure l’anno scorso aveva firmato, quest’anno non lo ha fatto per fare campagna sulla pelle delle persone discriminate”.

