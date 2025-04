Schlein, salario minimo subito, Meloni non perda tempo

agenzia

'Il governo calendarizzi la legge di iniziativa popolare'

ROMA, 30 APR – “Salario minimo subito, Meloni non perda tempo. Abbiamo raccolto più di centomila firme di cittadini in carne e ossa, c’è una legge di iniziativa popolare unitaria proposta dalle opposizioni, il governo ha il dovere di calendarizzarla. Basta rinvii, discutiamo subito di salario minimo. Per due anni Giorgia Meloni ci ha detto che il salario minimo non va bene ma nel frattempo non ha fatto niente, i contratti non vengono rinnovati, i salari in Italia continuano a essere troppo bassi e i lavoratori non arrivano alla fine del mese. Calendarizzate la nostra proposta, non ci sono più scuse”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

