Schlein, Salvini smentisce Meloni, premier venga in Parlamento

agenzia

Corsa al bacio della pantofola di Musk assume tratti ridicoli

ROMA, 07 GEN – “La corsa della destra italiana al bacio della pantofola all’uomo più ricco del mondo starebbe assumendo tratti ridicoli, se non fosse che in gioco ci sono la sicurezza nazionale, i soldi dei cittadini italiani e i loro dati sensibili. Perché ieri il vice-premier Salvini, con la conferma di Musk stesso, ha di fatto smentito la dichiarazione di Palazzo Chigi che sosteneva che tra il governo e SpaceX non si stia concludendo l’accordo per l’utilizzo del sistema Starlink”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein che chiede che la premier “venga in Parlamento a riferire su questa vicenda paradossale”.

