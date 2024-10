Schlein, sul palco con J-Ax mi sono buttata, mai cantato prima

agenzia

"'Così com'è' il primo cd nella mia vita, avevo 11 anni'

ROMA, 10 OTT – Sul palco con J-Ax? “Mi sono buttata”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha raccontato a L’Aria che tira, su La 7, il suo esordio da rapper, ieri al concerto degli Articolo 31, al Forum di Assago. La segretaria ha rilanciato anche sui propri profili social alcune foto e video della serata. “‘Così com’è’ è il primo cd che ho avuto nella mia vita, avevo 11 anni – ha raccontato – Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like ad un intervento che feci in Aula con Giorgia Meloni per sostenere il salario minimo. L’ho colpito perché gli ho scritto citando i loro primi pezzi, quelli dei primi album. Quindi, quando mi è arrivato questo invito, non ho potuto rifiutare. Non mi era mai capitato, non ho mai cantato in vita mia”. “Ieri arrivavo dal Parlamento – ha continuato – abbiamo finito alle 6 con un intervento duro sui temi del lavoro. Sono arrivata appena in tempo. Non ho potuto neanche provare, mi sono buttata”. Poi Schlein ha citato una strofa del brano che ha cantato sul palco: “Si dice che c’è il nuovo che avanza, invece è solo il vecchio che ritenta che ci canta Dadaumpa, che non sente che la gente certamente ne ha abbastanza, si gonfia fra gli elogi della stampa. Che non sarei arrivato a niente scrisse un giornalista, ora i miei dischi vendono 50 volte la sua rivista e la sua parola è passata e basta invece questa resta e bussa in testa a te”.

