Dopo i gravi fatti emersi oggi dalla magistratura

ROMA, 05 MAR – “Dopo i gravi fatti emersi oggi dalla magistratura è evidente che non ci sono le condizioni per andare avanti in una discussione sul Ddl” Salva Milano. Lo ha detto la segreteria del Pd Elly Schlein a margine di un evento a Roma.

