Schlein, Trump in delirio di onnipotenza, serve risposta Ue

agenzia

E su Meloni dice: "chi pensa che ci si salvi da soli sbaglia'

ROMA, 21 GEN – “Il messaggio di Trump è chiaramente aggressivo e preoccupante, mostra un delirio di onnipotenza”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, conversando con i giornalisti in Transatlantico. Schlein su Meloni, chi pensa che ci si salvi da soli sbaglia “Spero che Meloni – aggiunge – si sia chiesta perché solo lei è stata invitata e la Ue no. Chi pensa che ci si salvi da soli sbaglia. La domanda è se Meloni sarà in grado di far rispettare gli interessi italiani e europei”. La leader dem spiega come l’analisi del discorso del presidente americano e le conseguenze anche sull’Europa siano stati sul tavolo della segreteria del partito che si è tenuta oggi. “Abbiamo messo a fuoco uno scenario nuovo dove il nazionalismo di destra si salda con il capitalismo tecnologico delle big tech. Serve – dice Schlein – una risposta molto forte dell’Ue”. Dai dazi alla scelta di ritararsi dall’accordo globale sulle tasse, le scelte di Trump manifestano l’intenzione di “disgregare l’Ue”, sostiene Schlein. “Noi dobbiamo dare risposte all’altezza: servono investimenti comuni europei, next generation Ue deve essere rafforzata, la Ue deve puntare su autonomia e tecnologia, a partire dalla difesa comune. Questa è la sfida che la Ue ha davanti. Guai se passa l’idea si salvi chi può. La segretaria del Pd parla ad esempio del tema dei “satelliti: in Europa dobbiamo mettere più soldi non svendere al migliore offerente”. Così come “per la risposta politica: non possiamo lasciare l’internazionalismo ai nazionalisti. Il Pd ha una grande responsabilità insieme ad esempio al Psoe, dobbiamo opporre a questa potenza di fuoco l’idea di un futuro migliore”. Schlein evidenzia come ieri non sia stata spesa alcuna parola “sulla salute, sui salari”. “Dobbiamo fare rete con le altre forze europee, dobbiamo fare una discussione ampia e corale. E poi andiamo avanti anche con le nostre mobilitazioni: dalla sanità all’istruzione, dal lavoro alle politiche industriali ci dobbiamo dedicare a costruire un progetto alternativo per il paese”, conclude

