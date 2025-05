Schlein,a Gaza usano fame come arma di guerra.Sanzionare Israele

agenzia

Il Mondo non può più tollerare i crimini di Netanyahu

ROMA, 21 MAG – “Il mondo non può continuare a tollerare i crimini di guerra di Netanyahu. I nostri parlamentari insieme a diverse associazioni sono stati al valico di Rafah” e “hanno visto centinaia di camion di aiuti bloccati con medicine, cibo e acqua. Da marzo non è passato niente: stanno usando la fame come arma di guerra”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenuta a Radio Anch’io su Rai Radio 1. Ricordando anche le mozioni presentate oggi alla Camera, la leader dem ha fatto presente che “con i 5 Stelle e Avs abbiamo chiesto al governo di uscire da una ambiguità complice, per arrivare a un cessate il fuoco e allo sblocco degli aiuti umanitari” aggiungendo la necessità di ricorrere a “sanzioni per il governo di estrema destra di Netanyahu”. “La situazione – ha proseguito – è del tutto inaccettabile”. “Si parla di oltre 50 mila morti, di cui almeno 15 mila bambini, è un orrore ed è una vergogna, una violazione costante del diritto internazionale umanitario”.

