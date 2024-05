Schmidt, in lista Federico D’Annunzio, è pronipote del Vate

agenzia

'"Antifascista e imprenditore digitale, non è un politico"

FIRENZE, 08 MAG – Ci sarà anche il pronipote del poeta Gabriele D’Annunzio, Federico D’Annunzio, nella lista civica a sostegno del candidato del centrodestra Eike Schmidt a sindaco di Firenze. Lo ha confermato lo stesso Schmidt, a margine di una passeggiata elettorale in città. “Credo che ci siano enormi differenze”, ha detto Schmidt, riferendosi a Federico D’Annunzio, “antifascista da sempre”, e il poeta suo bisnonno. “E’ un imprenditore – spiega Schmidt – che guarda verso il digitale. Se vogliamo proprio fare un confronto con il suo bisnonno, si potrebbe chiamare il Vate dell’imprenditoria digitale. Ma non è poeta e non è politico, è un civico”.

