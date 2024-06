Schmidt, non siamo tristi, abbiamo fatto un ottimo risultato

agenzia

'Ho vinto di essere capo dell'opposizione in Consiglio comunale'

FIRENZE, 24 GIU – “Abbiamo fatto un ottimo risultato, non siamo affatto tristi. È il miglior risultato dal 2009, Galli contro Renzi”. Così Eike Schmidt, candidato sindaco per il centrodestra a Firenze commenta la sconfitta elettorale contro Sara Funaro al ballottaggio. “Da oggi ho vinto di essere il capo dell’opposizione nel consiglio comunale” di Firenze, ha sottolineato l’ex direttore degli Uffizi, oggi alla guida, in aspettativa, del museo di Capodimonte di Napoli, assicurando così di voler restare in Palazzo Vecchio. “Vorrei ringraziare tutti quanti hanno combattuto insieme a me in questa campagna elettorale, molto bella – ha detto ancora -, ‘inspirante’, con un progetto per Firenze che vorremmo portare avanti anche dall’opposizione. Adesso anche dentro il Pd c’è meno gente che pensa che il problema della sicurezza sia solo percezione”.

