Scintille su Gaza nell’Aula della Camera

FdI,ora informativa Piantedosi. 5s-Avs-Pd,ieri Italia riscattata

ROMA, 23 SET – La seduta pomeridiana della Camera, in cui è previsto il ricordo di Kirk, si è aperta con le scintille tra maggioranza e opposizione su Gaza e sui cortei di ieri. Il capogruppo di FdI Galeazzo di Bignami in apertura di seduta ha chiesto che il ministro degli Interni Matteo Piantedosi riferisca su “quanto accaduto ieri” durante i cortei per Gaza. Bignami ha espresso “solidarietà alle forze dell’ordine” e affermato: “C’è chi, strumentalizzando una tragedia ha cercato di portare un attacco alle istituzioni”. Aggiungendo poi: “Se dobbiamo scegliere tra chi blocca i treni e chi porta la divisa, noi stiamo dalla parte dei ragazzi che portano la divisa”. “I treni bloccati? Si rivolga al ministero dei trasporti, è lui che non fa funzionare i treni”, gli ha risposto Riccardo Ricciardi del M5s: “Il movimento” sceso in piazza ieri “ha riscattato il nome dell’Italia”, ha detto il pentastellato puntando il dito contro chi “prende alcuni episodi, sicuramente da condannare, per silenziare un movimento incredibile”, quello di Gaza è “un genocidio di cui voi siete complici”. Sulla stessa linea anche Marco Grimaldi di Avs: “Siete in difficoltà, siete minoranza”, ha detto rivolto alla maggioranza che ha rumoreggiato durante il suo intervento. “Non riconoscete che quello che è accaduto ieri è un atto di coscienza collettiva”, le parole della dem Chiara Braga che ha puntato il dito contro “la fuga” della premier Giorgia Meloni dall’Aula.

