Sciolto Comune Stefanaconi per condizionamenti della ‘ndrangheta

agenzia

Sindaco, 'verità e giustizia sono le mie stelle polari'

STEFANACONI, 26 LUG – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Stefanaconi “alla luce – é detto in un comunicato – degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa”. Il provvedimento ha suscitato la reazione del sindaco, Salvatore Solano. “Ho creduto e lavorato – ha detto Solano – per costruire una realtà migliore. Ci sono riuscito e sono felice di averlo potuto realizzare. Verità e giustizia sono le mie stelle polari. Lotterò perché possano prevalere sulle ingiustizie, spesso costruite a tavolino per giustificare congetture e manovre occulte. Con l’amore e la passione che ho dedicato alla mia comunità, non farò un passo indietro fino quando non sarà la verità a demarcare il confine tra lo Stato e l’antistato. Lo devo alla mia storia, alla mia onestà ed a quella dei miei compagni di viaggio. Qualcuno prima o poi dovrà fare emergere la verità, in questa martoriata terra. Ed io la renderò pubblica e sarà peggio dell’ingiustizia subita”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA