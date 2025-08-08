Sciolto Consiglio Calabria, preso atto dimissioni Occhiuto

agenzia

Ora si attende data del voto, la deciderà presidente giunta

REGGIO CALABRIA, 08 AGO – Il Consiglio regionale della Calabria, al termine di un breve dibattito, ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal presidente della giunta Roberto Occhiuto. A conclusione della seduta, il presidente dell’assemblea Filippo Mancuso, ha congedato i consiglieri e sciolto l’assise. Adesso si attende la decisione sulla data del voto che dovrà essere presa da Occhiuto, sentiti lo stesso Mancuso ed il presidente della Corte d’appello di Catanzaro.

