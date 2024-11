Sciopero lavoratori di scuola e università, ‘Valditara bocciato’

agenzia

A Roma manifestazione al Mim, 'scherzi pessimi dalla manovra'

ROMA, 31 OTT – Si sono riuniti sulle scale del ministero dell’Istruzione e del Merito, a Roma, docenti della scuola e dell’università, studenti, ricercatori, lavoratori delle accademie e dei conservatori e personale Ata per lo sciopero del comparto dell’Istruzione e della Ricerca proclamato per la giornata di oggi da Flc Cgil. Su uno striscione esposto dai manifestanti si legge: “Valditara bocciato”. “Oggi siamo davanti al ministero che ha già un nome che non ci piace: dell’Istruzione e del Merito. Oggi dimostreremo come questo del Merito sia una menzogna smentita dai fatti, dai numeri, dalle dichiarazioni”, dicono al megafono durante la manifestazione in corso. “Dolcetto o scherzetto. Solo scherzi pessimi nella manovra. Tagli e blocco del turnover per scuola, università, ricerca e Afam”, recita un cartello indossato da una docente precaria di sostegno vestita da strega. Perché lo sciopero “coincide con la giornata di Halloween e con lo scherzetto che il ministero ci fa dando briciole come promesse”, spiega. “Un contratto giusto e un lavoro stabile”, sono tra le principali motivazioni alla base della protesta. In altre 40 città italiane si terranno manifestazioni e flashmob.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA