Scuola, il ministro Valditara a Palermo: «In Sicilia risorse per un miliardo e 600 milioni, ecco come sono ripartite»

L'INTERVENTO

Il ministero dell’istruzione e del merito alla giornata conclusiva della quinta edizione di "Scuola futura"

Per la Sicilia il ministero dell’istruzione e del merito, guidato da Giuseppe Valditara, ha stanziato risorse per un totale di 1.631.449.907 euro. I dati sono stati diffusi dallo staff del ministro Giuseppe Valditara, presente a Palermo in occasione della quinta tappa di “Scuola futura”. In particolare, sul fronte dell’edilizia scolastica oltre 858 milioni così distribuiti: 486.733.527 per la messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, sicurezza antincendio nelle scuole e abbattimento delle barriere architettoniche; 37.636.012 per nuove palestre e messa in sicurezza delle palestre e degli spazi sportivi esistenti nelle scuole.

Ed ancora, 253.715.843 per asili nido e scuole infanzia per incrementare il numero dei posti e, quindi, il servizio educativo nella fascia di età 0-6 anni, quasi 60 milioni per la costruzione di nuove scuole sicure, altamente sostenibili e con ambienti di apprendimento innovativi. Per quanto riguarda, la scuola e la didattica le somme ammontano complessivamente a 457.396.230 così suddivisi: 158.237.709 per la dispersione scolastica. Le scuole possono attivare azioni formative per il potenziamento delle competenze di base (Italiano, matematica, inglese) ovvero azioni formative di tipo laboratoriale (sport, teatro, cinema, lettura) e attività di didattica orientativa, secondo un approccio personalizzato e percorsi anche individuali o per piccoli gruppi.

Oltre 174 milioni destinati a ‘Scuola 4.0′, la trasformazione delle aule didattiche in ambienti laboratoriali innovativi. E’ stata sbloccata l’erogazione di queste risorse legate al Pnrr che non erano state erogate alle scuole. Oltre 74 milioni per nuove competenze e nuovi linguaggi con azioni a favore delle scuole per iniziative di potenziamento dello studio delle discipline ‘Stem’ e delle lingue, anche in ottica di orientamento. Più di 50 milioni per la didattica digitale integrata e la formazione anche digitale dei docenti. Per gli Istituti tecnologici superiori e la realizzazione di laboratori 4.0 37.581.325 e per il potenziamento dell’offerta formativa 57.807.781 per un totale di 95.389.107. Agenda Sud stanzia per tutte le scuole siciliane 194 milioni 740mila euro. Per Laboratori ‘green’ agrari, alberghieri, nautici, aeronautici assegnati 25 milioni 240mila euro.

