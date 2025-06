Sea Watch, soccorse 30 persone, in viaggio verso Marina Carrara

agenzia

'Luogo sbarco inutilmente lontano,farsa della politica continua'

ROMA, 26 GIU – Sea Watch ha annunciato di aver soccorso 30 persone in pericolo. “Sul posto – afferma l’ong -, una milizia libica ci ha minacciato e intimidito, invano: i naufraghi sono al sicuro, a bordo con noi. In salvo dall’annegamento e dal respingimento nei campi di detenzione in Libia”. “Ora – continua Sea Watch – siamo in viaggio verso il porto di Marina di Carrara, indicatoci dalle autorità. Un luogo di sbarco inutilmente, disumanamente lontano, che raggiungeremo in 3 giorni di navigazione. La farsa politica italiana continua”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA