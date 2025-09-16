«Sembra di vivere in Svizzera!»: Catanzaro (Pd) contesta il Defr del governo Schifani

La polemica

Tra i punti contestati, il non tener conto della «povertà con la certificazione di 1 milione e 790 mila siciliani che non hanno le risorse necessarie per una vita dignitosa»

«Sembra di vivere in Svizzera!». Questo il commento di Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars «leggendo le note introduttive del Defr presentato dal governo Schifani, Se poi però spulciamo i dati reali sulla situazione sociale ed economica dell’isola, allora torniamo alla realtà e ci rendiamo conto che si sta parlando della Sicilia». L’ha detto intervenendo in aula nel corso della discussione generale sul Defr 2026-2028 rispetto al quale il Partito Democratico esprime voto contrario.

«Sia l’incremento del Pil che la crescita del tasso di occupazione – ha proseguito Catanzaro – che Schifani e l’assessore Dagnino sventolano come risultati del loro governo, infatti, dipendono dagli effetti di politiche nazionali o europee e dai benefici che ancora oggi arrivano dagli interventi adottati durante la pandemia, come il Pnrr e il ‘bonus 110%’ nel settore dell’edilizia. Negli ambiti di competenza regionale, invece, emerge tutta l’inadeguatezza e l’approssimazione del governo Schifani e dei governi di centrodestra che lo hanno preceduto: l’agricoltura è in crisi, l’occupazione giovanile è in calo così come le esportazioni, per non parlare della povertà con la certificazione di 1 milione e 790 mila siciliani che non hanno le risorse necessarie per una vita dignitosa».