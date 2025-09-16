Sfoglia il giornale

La polemica

«Sembra di vivere in Svizzera!»: Catanzaro (Pd) contesta il Defr del governo Schifani

Tra i punti contestati, il non tener conto della «povertà con la certificazione di 1 milione e 790 mila siciliani che non hanno le risorse necessarie per una vita dignitosa»

Di Redazione |

«Sembra di vivere in Svizzera!». Questo il commento di Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars «leggendo le note introduttive del Defr presentato dal governo Schifani, Se poi però spulciamo i dati reali sulla situazione sociale ed economica dell’isola, allora torniamo alla realtà e ci rendiamo conto che si sta parlando della Sicilia». L’ha detto intervenendo in aula nel corso della discussione generale sul Defr 2026-2028 rispetto al quale il Partito Democratico esprime voto contrario.

«Sia l’incremento del Pil che la crescita del tasso di occupazione – ha proseguito Catanzaro – che Schifani e l’assessore Dagnino sventolano come risultati del loro governo, infatti, dipendono dagli effetti di politiche nazionali o europee e dai benefici che ancora oggi arrivano dagli interventi adottati durante la pandemia, come il Pnrr e il ‘bonus 110%’ nel settore dell’edilizia. Negli ambiti di competenza regionale, invece, emerge tutta l’inadeguatezza e l’approssimazione del governo Schifani e dei governi di centrodestra che lo hanno preceduto: l’agricoltura è in crisi, l’occupazione giovanile è in calo così come le esportazioni, per non parlare della povertà con la certificazione di 1 milione e 790 mila siciliani che non hanno le risorse necessarie per una vita dignitosa».

«Una riflessione a parte merita la sanità – ha continuato il capogruppo del Pd -, basta guardare i dati sulle liste d’attesa e sui Lea, i Livelli essenziali di assistenza, per renderci conto che oggi in Sicilia il diritto alla salute è ancora un miraggio. Quanto infine al disavanzo regionale, che stando al Defr sarebbe passato dai 7 miliardi del 2018 agli attuali 900 milioni, è il caso di ricordare che al momento questo dato è certificato solo da rendiconti approvati dalla giunta regionale e che non sono ancora stati sbloccati i giudizi di parifica relativi al 2022, 2023 e 2024. Il governo Schifani continua a gettare fumo negli occhi dei siciliani».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

