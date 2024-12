Senato approva ddl per Commissione d’inchiesta sulle banche

agenzia

ROMA, 17 DIC – Nell’Aula del Senato si approva con 84 sì, nessun no, 51 astenuti, il provvedimento per istituire una Commissione d’inchiesta sulle banche. Con il testo, nato dalla sintesi dei 2 progetti di legge presentati dal senatore FI Pierantonio Zanettin e da Mario Turco (M5S), prende il via una Commissione monocamerale per indagare sul sistema bancario, finanziario e assicurativo con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, all’accesso al credito di giovani, famiglie e imprese, incluse microimprese e piccole e medie imprese e ai rapporti con la clientela, considerando l’utilizzo delle nuove tecnologie, compresa l’ intelligenza artificiale.

