Senato Gran Sasso Science Institute, riconoscere Stato Palestina

Approvata petizione, 'Università spazio critico e anticoloniale'

L’AQUILA, 29 LUG – Il Senato accademico del Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell’Aquila ha approvato una petizione promossa dall’associazione Alumni Gssi e dal collettivo studentesco ‘R4GE for Palestine’, esprimendo solidarietà alla popolazione palestinese. Approvato il 24 luglio, il testo condanna “tutte le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani commesse da Israele nei territori occupati” e chiede di rafforzare le iniziative diplomatiche e politiche per fermare il conflitto. Nel documento vengono richiamate anche le risoluzioni delle Nazioni Unite e le ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia del 2024, che impongono a Israele di “prendere tutte le misure in suo potere per impedire la commissione di atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo II della Convenzione (sul genocidio)” con specifico riferimento alla Striscia di Gaza. Il Gssi dichiara il proprio sostegno al riconoscimento dello Stato di Palestina e si impegna a monitorare, con relazioni semestrali ai propri organi interni, l’applicazione delle normative su etica della ricerca e dual use, in linea con i regolamenti nazionali e internazionali. L’Istituto intende, inoltre, rafforzare iniziative accademiche, educative e umanitarie orientate alla costruzione di una cultura della pace, promuovendo partenariati con istituzioni palestinesi e riaffermando “il ruolo dell’università come spazio critico e anticoloniale, esplicitamente schierato contro ogni forma di oppressione e violenza istituzionalizzata”. Infine, il Gssi si propone di farsi promotore – nell’ambito della Crui, del Ministero dell’Università e della Ricerca e in altre sedi istituzionali – di una posizione condivisa tra gli atenei italiani a sostegno del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione.

