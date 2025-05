Senato, protesta in Aula del M5S, ‘democrazia silenziata’

agenzia

Cartelli nell'emiciclo su referendum, Vigilanza Rai e Antimafia

ROMA, 15 MAG – “”Vigilanza Rai imbavagliata”, “Referendum oscurato”, democrazia silenziata”. Questi i cartelli che hanno esposto nell’Aula del Senato i parlamentari M5S a inizio seduta mentre il capogruppo Stefano Patuanelli avvertiva che per la maggioranza “la ricreazione è finita”. Il senatore ha puntato il dito contro il ministro degli Esteri Tajani “che ci ha messo 22 giorni per decidersi a venire a rispondere su Gaza” e sul centrodestra che ha “silenziato la Commissione di Vigilanza”, “porta in Aula la riforma costituzionale della Giustizia senza che si sia concluso l’esame in Commissione” e “cerca di far fuori dall’Antimafia un magistrato Antimafia” perché “hanno paura”.

