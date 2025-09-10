Sfoglia il giornale

Separazione delle carriere in Aula martedì 16 settembre

Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo

ROMA, 10 SET – La riforma costituzionale con la separazione delle carriere approderà in Aula alla Camera martedì prossimo, 16 settembre, nella seduta del pomeriggio. E’ quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera. “Le riforme vanno avanti, siamo molto soddisfatti”, ha commentato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

