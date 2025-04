Sgabello e panino per seguire da Assisi il funerale del Papa

agenzia

Turisti americani in piazza. Giapponese chiede la benedizione

ASSISI (PERUGIA), 26 APR – Sono arrivati con sgabelli pieghevoli da viaggio e una bustina con dentro una bottiglia d’acqua e un panino: alcuni turisti americani hanno preso posto così, in piazza Santa Chiara ad Assisi, e seguito insieme a tanti altri fedeli i funerali di Papa Francesco da un maxischermo. Che inizialmente doveva servire per la canonizzazione di Carlo Acutis poi rinviata proprio per la scomparsa del Pontefice. È una piazza composta e silenziosa quella di Assisi, dove sfilano gruppi di turisti da tutto il mondo. Alcuni anche dal Giappone. Qualche componente di una comitiva arrivata da oriente ha anche avvicinato un frate, chiedendo una benedizione. Molti dei fedeli che hanno seguito la diretta da San Pietro, hanno filmato e fotografato il maxischermo dove sono passate le immagini delle esequie del Santo Padre. La città è stata presidiata da tanti agenti delle forze dell’ordine e personale sanitario.

