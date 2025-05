Shevchuk al Papa, ‘sua visita a Kiev fermerebbe la guerra’

agenzia

Il Capo della Chiesa ucraina consegna una lista di prigionieri

CITTÀ DEL VATICANO, 15 MAG – Il Papa ha ricevuto nel Palazzo apostolico il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina Sviatoslav Shevchuk. Questi ha ringraziato il Pontefice per i suoi appelli a porre fine alla guerra. “Sono un vero balsamo spirituale per l’anima ferita del popolo ucraino, ci mantengono presenti nella memoria della comunità internazionale e ci danno un nome di cui vogliono privarci e negare il nostro diritto a esistere”, ha detto Shevchuk. L’arcivescovo maggiore di Kiev ha invitato Papa Leone a compiere una visita apostolica in Ucraina. “Quando San Giovanni Paolo II venne da noi, gli ucraini credevano che il comunismo non sarebbe mai più tornato nella nostra terra. Oggi crediamo che l’arrivo del Papa contribuirà a fermare la guerra in Ucraina”. “Ovviamente, il tempo e l’occasione sono determinati dal Signore, ma ritengo mio dovere trasmettervi l’invito di milioni di ucraini che vi aspettano”, ha sottolineato Shevchuk rivolto al Papa. Papa Leone XIV ha assicurato al Primate della Chiesa greco-cattolica ucraina: “Sono con il popolo ucraino. La Santa Sede continuerà a promuovere e creare tutte le condizioni necessarie per il dialogo e ad accompagnare il popolo ucraino in questo terribile momento della storia”, ha detto il Pontefice secondo quanto riferito dalla Chiesa greco-cattolica ucraina. Shevchuk ha consegnato a Papa Leone XIV gli elenchi degli ucraini tenuti prigionieri in Russia e dispersi. Poi ha parlato della collaborazione con Papa Francesco per la liberazione dei prigionieri di varie categorie e ha chiesto che questa continui anche in futuro. “Ogni volta che visito le nostre parrocchie nelle diverse regioni dell’Ucraina, incontro le famiglie dei prigionieri di guerra e delle persone scomparse. Mi danno i nomi dei loro parenti con la richiesta di consegnarli personalmente al Papa”. Sviatoslav ha osservato che la Santa Sede sta compiendo molti sforzi in questa materia. “Quando la parte russa riceve queste liste dal Vaticano, l’atteggiamento nei confronti di questi prigionieri migliora”. Al termine dell’udienza, il Primate ucraino ha donato al Papa un dipinto simbolico che raffigura il dolore del popolo ucraino. L’autore del dipinto è l’artista Bohdan Pylypiv, padre del soldato ucraino ucciso Andriy. Shevchuk ha infine invitato Papa Leone XIV a incontrare i pellegrini ucraini che arriveranno a Roma il 28 giugno per il Giubileo della Chiesa greco-cattolica ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA