Sì in Commissione Camera a ddl autonomia, lunedì testo in Aula

agenzia

Votati 80 emendamenti su 2200, applicata la 'ghigliottina'

ROMA, 27 APR – La Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l’esame del ddl sull’autonomia differenziata, approvando il mandato al relatore. A favore i gruppi di maggioranza, contrari tutti i gruppi d’opposizione che non hanno partecipato al voto. In commissione è stata applicata la “ghigliottina” essendo stati votati sono 80 emendamenti sui 2200 presentati. Il testo va in Aula lunedì prossimo 29 aprile.

