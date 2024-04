Siccità e crisi idrica, Schifani rassicura i turisti: «In Sicilia nessun rischio di rimanere senz’acqua». Ma ammette che la situazione è critica

L'EMERGENZA

Il governatore: «Non vedo scenari da navi cisterna e le copiose piogge attese a maggio allontano queste paure»

Per il governatore della Sicilia, Renato Schifani, la carenza di piogge, «con una riduzione del 22% delle precipitazioni nel 2023», ha determinato una situazione «un po’ critica» ma al momento «non rappresenta una emergenza».

«Le alte temperature di questi mesi hanno prosciugato gli invasi rendendo la situazione idrica un pò critica – ha detto Schifani a Timeline su SkyTg24 – Vorrei comunque scongiurare gli allarmismi di questi giorni e rassicurare i turisti che vorrebbero venire in Sicilia: non rischiano».

Sistemi di approvvigionamento

Il governatore ha spiegato che la Regione «è pronta a organizzare dei sistemi di approvvigionamento». «Non ci sarà una emergenza idrica e non vedo il pericolo di grandi navi cisterna – ha aggiunto – Attendiamo comunque copiose precipitazioni a maggio che potrebbero allontanare queste paure». E ha ricordato di avere istituito in questi giorni una task force per gestire «l’eventuale emergenza, se – ha precisato – una emergenza dovesse realmente arrivare».

«Lavoreremo su un numero sufficiente di pozzi per garantire l’irrigazione, ma anche per riparare e riattivare alcuni dissalatori» ha assicurato Schifani che annunciato un programma a lungo termine «per mettere mano alla risistemazione di tante dighe rimaste incompiute o inutilizzabili».