Siccità, Musumeci comunica la proroga dello stato di emergenza in Sicilia

Governo

Il provvedimento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica

Per il perdurare della situazione di grave deficit idrico nel territorio siciliano, il governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro Nello Musumeci, la proroga dello stato di emergenza per altri 12 mesi.Il provvedimento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, dopo i 48 milioni e 100 mila euro appositamente stanziati lo scorso anno dal governo nazionale a favore della Regione Siciliana. La proroga dello stato di emergenza (che può avere una durata massima complessiva di 24 mesi) è stata richiesta dalla Regione e si rende necessaria per consentire l’attuazione delle misure finalizzate al superamento dello stato di emergenza.

