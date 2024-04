Sicilia, anche quest’anno test antidroga per i deputati dell’Ars: l’anno scorso lo fecero 35 su 70

POLITICA

L'annuncio del presidente Gaetano Galvagno e il plauso del vice presidente della commissione regionale Antimafia, Ismaele La Vardera

Anche quest’anno i deputati regionali dell’Assemblea regionale siciliana potranno sottoporsi al test antidroga. Chi vorrà potrà recarsi martedì prossimo nell’infermeria di Palazzo dei Normanni, dalle 11 alle 18. Lo ha annunciato in apertura della seduta parlamentare il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

«Sono felice di sapere che il presidente Galvagno, ha deciso di ripetere il test antidroga che io stesso ho voluto lo scorso anno – dice il vice presidente della commissione regionale Antimafia, Ismaele La Vardera – La politica deve essere trasparenza e come l’anno scorso anche io, come il presidente, non avrò problemi a fare il test davanti ai giornalisti per poi condividere con loro anche il risultato. Chissà se questo Palazzo ha imparato dopo quanto accaduto l’anno scorso, per fortuna lo scopriremo fra una settimana. Il mio auspicio è che lo facciano tutti e 70 deputati e non come l’anno scorso solo 35. Per primi noi dobbiamo essere esempio per le giovani generazioni essendo al di sopra di ogni sospetto. Complimenti al presidente per l’iniziativa che dovrebbe essere estesa anche a tutti gli amministratori locali. La gente è sfiduciata dai politici, soprattutto quando questi sono “stupefacenti”».

