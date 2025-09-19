Silvio Lai è il nuovo segretario del Pd in Sardegna

agenzia

Giovanna Scanu presidente, entrambi eletti per acclamazione

ORISTANO, 19 SET – Silvio Lai è il nuovo segretario del Partito democratico della Sardegna. Il deputato, già alla guida del partito nel 2009, è stato eletto per acclamazione all’assemblea dem convocata al Centro congressi di Tramatza, in provincia di Oristano. Il suo nome è stato annunciato dal segretario uscente, e presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, durante l’intervento di saluto, insieme a quello della nuova presidente Giovanna Scanu – vice presidente uscente – e dalla platea si è levato l’applauso per entrambi. Lai era seduto in prima fila. La quadra per il successore dell’attuale assessore Giuseppe Meloni alla presidenza è stata trovata in queste ore, la riunione è iniziata in ritardo anche per le interlocuzioni finali.

