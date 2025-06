Sindaca di Prato indagata che si dimette

agenzia

Una settimana fa l'avviso di garanzia per corruzione

PRATO, 20 GIU – La sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd) ha convocato una giunta straordinaria per comunicare ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni. Poco prima delle 18 ha dato loro la notizia. Proprio una settimana fa, venerdì mattina, la sindaca aveva ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Firenze che la informava di essere indagata per il reato di corruzione. In particolare i sostituti procuratori la accusano di essere stata corrotta dall’imprenditore Riccardo Matteini Bresci. Per lei i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari, sui quali deciderà il gip dopo l’interrogatorio fissato per lunedì mattina.

