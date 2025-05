Sindaco Torino, da Consulta su due mamme passo fondamentale

agenzia

"Sentenza di civiltà che spazza via molte ambiguità"

TORINO, 23 MAG – “Una sentenza di civiltà che spazza via molte ambiguità: ripartiremo da questa, che dà un quadro giuridico di solidità alle trascrizioni anagrafiche, a trascrivere i figli due mamme all’anagrafe del Comune di Torino”. Così il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, intervenuto alla manifestazione di mamme arcobaleno stasera davanti al palazzo civico per festeggiare la sentenza della Consulta, secondo cui entrambe le mamme possono riconoscere il figlio già dalla nascita. “La sentenza di ieri – ha detto Lo Russo – è un passo fondamentale per garantire certezze e tutele giuridiche ai bambini e maggiore serenità alle famiglie nel crescerli. La mia predecessora Chiara Appendino nel 2018 ha avuto il coraggio di rompere uno schema con la prima trascrizione italiana fatta all’anagrafe di Torino di un bambino figlio di due mamme, aprendo una strada importante. Da allora sono arrivate sentenze non positive e contraddittorie tra loro, circolari del ministro e tanta carta che non hanno tenuto conto dei bambini e delle bambine che nel frattempo nascevano in un Paese che ha dimenticato che dobbiamo proteggerli e difenderli e che l’amore viene prima di tanti cavilli giuridici”. “Sono molto contento – ha rimarcato – di essere italiano, di vivere in un Paese che, con tanta fatica, ha però un sistema di garanzie che consente a tutti noi di sentirci parte di una comunità. Facciamo bene a essere qui oggi in piazza a festeggiare – ha detto ancora – però la strada non è completa. Dobbiamo continuare a pretendere che il nostro parlamento affronti la questione in maniera strutturale, che si possano superare quei limiti all’amore tra le persone che la nostra legge oggi impone”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA