Sindaco Udine nominato delegato Anci per Università e Ricerca

agenzia

De Toni, lanciare appello per ius scholae strumento inclusione

TRIESTE, 21 NOV – Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, è stato nominato delegato all’Università e Ricerca nell’Ufficio di presidenza dell’Anci. L’incarico è stato conferito dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nuovo presidente di Anci. Per De Toni, già rettore dell’Università di Udine, segretario generale della Conferenza dei rettori italiani e presidente della Fondazione Crui, “il dialogo tra università e territori, a partire dalla Regione che cura il diritto allo studio, è fondamentale per affrontare le sfide del nostro tempo, dalla formazione dei giovani all’innovazione e alla ricerca. Lavorerò affinché Udine, città universitaria, possa essere un modello di integrazione tra mondo accademico e istituzioni locali, contribuendo al rafforzamento del ruolo dei Comuni italiani come attori strategici per il futuro del Paese”. Oggi De Toni ha partecipato all’assemblea Anci a Torino alla tavola rotonda “Facciamo per Luca e Jasmine che credono in un’Italia senza divisioni”: “Integrazione e coesione sono obiettivi europei, ma noi sindaci lavoriamo nel quotidiano per realizzarli. Lo ius scholae sarebbe un grande strumento per promuovere inclusione, e Anci può lanciare un appello importante in questa direzione”, ha detto. “Il successo si raggiunge con le alleanze – ha proseguito – a Udine lavoriamo con 7 patti di cooperazione che coinvolgono istituzioni, terzo settore e cittadini. La città guida l’ambito socio-assistenziale per il contrasto alla marginalità, lavorando a stretto contatto con 9 comuni limitrofi. Promuoviamo inclusione con progetti per minori non accompagnati, con il supporto della Prefettura e delle associazioni locali, e affrontiamo sfide come quella dei dormitori, che da soli non bastano a risolvere il problema delle nuove povertà”.

