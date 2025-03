Sindaco Ventotene, ‘vorrei Meloni all’Europa Festival’

agenzia

'Convinto voglia Europa unita. Manifestazione Pd? Sarò a Formia'

ROMA, 21 MAR – “Sarei onoratissimo e mi renderebbe felice avere la premier a Ventotene, se sarà possibile anche in occasione dell’Europa Festival in programma sull’isola dall’8 al 10 maggio. Sono convinto della sua buona volontà di creare un’Europa unita e forte. Quindi non è detto che non parta quest’invito alla presidente Meloni a breve”. Lo dice, all’ANSA, Carmine Caputo, sindaco di Ventotene. “Io ho avuto l’onore e il piacere di passare due giorni con Altiero Spinelli in occasione del quarantesimo anniversario di Ventotene, ho avuto il piacere di conoscerlo, di parlargli. Non posso che sostenere l’idea del manifesto di Ventotene”, afferma ancora Caputo. “Il manifesto stesso è stato oggetto nel 2023 di una revisione da parte di un gruppo di federalisti della comunità europea, c’è bisogno di renderlo attuale. Ma l’idea resta quella di un’Europa federalista, speriamo che da Ventotene nasca una nuova scintilla per creare un’Europa politica, affidandole la difesa, la politica estera, oltre all’economia”, sottolinea aggiungendo che nel week end non sarà però sull’isola. “Sarò a Formia. Il venerdì, sabato, domenica e lunedì faccio il nonno. L’isola è sempre stata l’isola di tutti – ha detto in merito alla manifestazione del Pd prevista per domani – perché nessuno si può prendere la prerogativa di essere il padrone dell’isola. La mia stessa storia non fa che darmi suggerimenti di questa ispirazione. Sono nato democratico cristiano e morirò, spero tra cent’anni, quando il Signore vorrà, da democristiano”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA