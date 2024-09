Siracusa, il ministro Lollobrigida: «Gelo con la premier Meloni? Solo chiacchiere»

G7

La risposta del responsabile del dicastero dell'Agricoltura a margine del confronto tra governo e associazioni di categoria e sindacali al Teatro comunale

«O uno lavora o uno chiacchiera. C’è l’Italia che chiacchiera e una che lavora, noi preferiamo far parte della seconda categoria». Così il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo a una domanda se la visita di ieri della premier Giorgia Meloni all’Expo agroalimentare DiviNazione in vista del G7 a Siracusa sull’isola di Ortigia sia da interpretare come un disgelo o gelo come su alcune testate viene evidenziato.

Il ministro ha risposto a margine del confronto tra governo e associazioni di categoria e sindacali al Teatro comunale di Siracusa.