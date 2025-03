Sit-in a Udine contro docufilm pro Russia, ‘illegale in Ue’

agenzia

Promotori proiezione replicano: 'Sala piena e lista d'attesa'

UDINE, 23 MAR – Una protesta silenziosa è stata organizzata oggi a Udine da Ucraina Friuli contro la proiezione dei due docufilm I bambini del Donbass e Maidan: la strada verso la guerra, prodotti da Russia Today, in una sala dell’hotel Là di Moret. Con bandiere e striscioni (“Pace giusta per l’Ucraina!”, “La democrazia va difesa ora e sempre”) un’ottantina di persone – spiegano dall’associazione – si sono riunite per un’ora in un sit-in silenzioso davanti all’albergo in concomitanza con la proiezione. “Siamo venuti a protestare contro la diffusione della propaganda russa, vietata in Europa dal regolamento europeo”, afferma la presidente di Ucraina Friuli, Viktoria Skyba. Un’azione “doverosa da parte nostra verso le centinaia di migliaia di persone uccise in Ucraina durante la guerra. Prima le proiezioni si tenevano tra piccoli gruppi in posti emarginati, ma adesso i sostenitori si sentono legittimati dall’amministrazione Trump e cercano di entrare nei salotti buoni”. Alla proiezione, replica Ugo Rossi, consigliere comunale di Trieste di Insieme liberi e tra i promotori dell’evento, sono presenti “oltre 200 persone” e “più di 100 in lista d’attesa non sono potute entrare, pronte a partecipare alla replica che faremo”. Secondo programma, al termine delle proiezioni è previsto il dibattito. Nei giorni scorsi Rossi, a sostegno dell’iniziativa, aveva richiamato “la libertà di espressione e pensiero sancite dall’art. 21 della Costituzione”; “il convegno non vuole in alcun modo essere strumento di propaganda russa, ma semplicemente offrire un diverso punto di vista”, aveva spiegato.

