Sit-in protesta a Napoli della comunità turca, liberate Imamoglu

agenzia

In piazza Dante cartelli contro Erdogan e con disegni Pikachu

NAPOLI, 29 MAR – Sit-in di protesta a Napoli di cittadini turchi residenti in città che in piazza Dante hanno esposto cartelli a sostegno di Ekrem Imamoglu il sindaco di Istanbul, sospeso dal suo incarico e incarcerato, rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan. I manifestanti, molti dei quali studenti, hanno urlato slogan contro il leader turco chiedendo che Imamoglu venga subito liberato. “Vogliamo una Turchia laica come quella fondata da Mustafa Kemal Ataturk dove sia possibile esprimere le proprie opinioni e manifestare il dissenso senza essere caricati dalla polizia – ha spiegato al megafono una delle manifestanti -, una turchia dove ci sia più rispetto per le donne”. Tra i cartelli qualcuno con il disegno di Pikachu, il Pokémon della serie di cartoni animati bandita dal Paese, divenuto simbolo dalla protesta dopo le immagini che ritraevano un manifestante in costume giallo in fuga durante gli scontri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA