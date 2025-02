Situazione stabile per il Papa, stamattina nuove analisi

agenzia

Prosegue ossigenoterapia, sa di iniziative preghiera dei fedeli

ROMA, 27 FEB – La situazione del Papa al Policlinico Gemelli, al suo quattordicesimo giorno di ricovero, “è stabile rispetto a quanto comunicato ieri sera”: il Pontefice “si è svegliato, ha fatto colazione e segue la terapia, sta facendo anche altre analisi”, sulle cui conclusioni dovrebbe esserci un nuovo aggiornamento medico nel pomeriggio. E’ quanto riferiscono fonti vaticane. Non si è al corrente di altre visite ricevute dal Papa, che comunque “è al corrente di quello che avviene, in particolare delle iniziative di preghiera dei fedeli”. Le fonti d’Oltretevere spiegano anche che Francesco è sempre sottoposto all’ossigenoterapia e che “sta in poltrona”. Il suo umore “resta buono”.

